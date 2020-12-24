Мы живем в век цифровых технологий, и овладение ими в школьные годы необходимо для дальнейшего успешного профессионального будущего нынешних учеников. Экономика страны нуждается в кадрах инженерно-технических специальностей, подтверждением чему стал федеральный проект «Кадры для цифровой экономики» национальной программы «Цифровая экономика».Школа № 4 им. И. С. Черных г. Томска на протяжении ряда лет успешно работает в сфере освоения цифровых технологий. Несколько школьников были участниками и победителями международных конкурсов «Цифровые чемпионы», творческого конкурса «Символ года» интернет-сайта «Страна Мастеров». Учителя школы успешно владеют современными образовательными технологиями, участвуют в профессиональных конкурсах. В рамках педагогического проекта «Учителя цифрового века» создано сетевое сообщество «Цифровые волонтеры», участниками которого являются учителя математики, физики и начальных классов образовательных организаций-партнеров, ученики и родители.О том, как выполняется проект «Создание условий для реализации Концепции технологического образования в условиях сетевого взаимодействия», рассказывает Оксана Викторовна Киреева, заместитель директора школы № 4 по научно-методической работе:- Цель нашего проекта - разработка и апробация учебно-методического комплекса, содержащего систематизированные материалы на основе цифровых образовательных технологий, необходимые для осуществления образовательного процесса, обеспечивающего успешное обучение и активную познавательную, творческую и коммуникативную деятельность учеников. Комплекс содержит обновленные материалы для организации урочной и внеурочной деятельности по предметным областям «Математика», «Информатика» и «Технология». Организующим ядром освоения цифровых технологий является предметная область «Технология».Мы закупили оборудование, в том числе шесть 3D-принтеров (исполнилась наша мечта!), наборы для робототехники, станок - лазерный гравер. Расширились возможности для проведения занятий внеурочной деятельности по «Наглядной математике», «Робототехнике», «Компьютерной графике», «Программированию в среде Scratch». Школьники 5-7-х классов с интересом занимаются с роботами, делают мультики, придумывают игры. Планируем в будущем учебном году вести занятия и в старших профильных классах.Вместе с нашими учениками в мероприятиях проекта принимают участие ребята из школ № 40, 12, 54. В ближайших планах проведение мастер-классов, интенсивов, на которых со школьниками будут заниматься преподаватели-магистры и аспиранты ТГПУ из ДЦОРа (детского центра образовательной робототехники).10 декабря 2020 года состоялась интеллектуальная игра для школ-участников проекта и других образовательных организаций в форме КВИЗа «Цифра. Цифра? Цифра! 4етыре!».Уверены, что реализация этого проекта позволит качественно изменить уровень преподавания учебных предметов - «Технология», «Информатика и ИКТ» и «Математика», а также обеспечит развитие интеллектуальных и творческих способностей, интереса к инженерно-технической и научно-исследовательской деятельности школьников.