23 декабря в Томской области общее число заболевших составило 22 925 человека. За сутки было выявлено 189 новых случаев заражения COVID-19.Из нововыявленных заболевших за последние сутки у 121 - признаки ОРВИ, у 12 пневмония, у 51 инфекция протекает бессимптомно.Контрольные ПЦР-тесты за минувшие сутки подтвердили выздоровление 204 жителей региона. Общее число исцелившихся от «короны» составляет теперь 18 387, число умерших 206.Пациентов с COVID-19 в Томске госпитализируют в ТОКБ, Больницу скорой медицинской помощи, горбольницу №3, Томскую районную больницу, респираторные госпитали, развернутые в МСЧ №2, МСЧ \\"Строитель\\", роддоме №4. В 2021 году власти планируют открыть еще один госпиталь на 400 коек на базе Дворца зрелищ и спорта. В Северске пациентов принимают местные больница и респираторный госпиталь в перинатальном центре. В микрорайоне Северный Парк под Томском госпиталь открылся в частной клинике.В обсерваторе под Томском на карантине находится 6 человек.В коечном фонде, развернутом для лечения зараженных коронавирусом пациентов, свободно 32,2% мест. Коэффициент распространения инфекции не изменился и составляет 0,99.Напомним, данный показатель ниже единицы, а также наличие более 50% свободного коечного фонда являются ключевыми условиями поэтапного снятия ограничений, введенных режимом повышенной готовности. Данный режим, по решению губернатора, продлен до 31 января. Третьим ключевым фактором является охват тестированием (он должен быть более 110 на 100 тыс. населения), который в Томской области сейчас составляет 493,1.