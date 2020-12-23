Томская прокуратура начала проверку после резонансного видео в соц.сетях, на котором женщина избивает своего малолетнего сына.Мать стащила ребенка с кровати и ударила. Мальчик плакал, умолял не бить его и обещал вести себя хорошо. Потом женщина пыталась придушить свое чадо лопатой.Инцидент произошел в деревне Пашне. Мать побила своего 12-летнего сына из-за плохого поведения в школе. Все происходящее на видео сняла соседка, которая в тот момент находилась в гостях.- На место незамедлительно прибыли сотрудники полиции. В ходе отработки сообщения установлено, что 19 декабря 2020 года около 23 часов мать, предположительно находящаяся в алкогольном опьянении, причинила своему несовершеннолетнему ребенку, телесные повреждения, - уточняет Следственный комитет.В отношении матери возбудили уголовное дело по статье «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью».В настоящее время жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает, вскоре с ним начнут работать психологи. Опека забрала мальчика и ему уже подбирают замещающую семью.