«Газпром межрегионгаз Новосибирск» напоминает, что изменения, внесенные Постановлением Правительства РФ в жилищно-коммунальное законодательство, имеют временный характер и не освобождают от оплаты. Всем должникам, рассчитавшимся за газ до 31 декабря, компания спишет начисленные ранее пени.По состоянию на 01.12.2020 просроченная задолженность населения Томской области превысила 8,5 млн рублей (на 11% больше, чем годом ранее), долги за газ имеют более 4,7 тыс. абонентов. В рамках системной работы по укреплению платежной дисциплины абонентов оповещают о долгах по телефону и посредством sms, рассылаются уведомления о задолженности, предупреждения и претензии о погашении долга. Задолженность самых злостных неплательщиков взыскивается в судебном порядке.В соответствии с постановлением Правительства РФ №424 от 02.04.2020 поставщик газа с апреля не начисляет и не взимает пени за неисполнение абонентами договорных обязательств по оплате. Однако нормативный акт не освобождает абонентов от обязанности вовремя передавать показания счетчиков и ежемесячно в полном объеме оплачивать потребленный газ.Томский филиал «Газпром межрегионгаз Новосибирск» призывает своих абонентов не накапливать долги и напоминает, что с выгодой избавиться от долгов можно, воспользовавшись акцией «Пени исчезают в полночь». По условиям акции всем должникам, передавшим до 26.12.2020 фактическое показание прибора учета газа (при наличии счетчика) и полностью погасившим задолженность за газ до 31.12.2020, спишут начисленные и неоплаченные пени. Не подлежит списанию сумма пени, уже уплаченная или подлежащая уплате должником на основании решения суда, вступившего в законную силу.Передать показания счетчика и оплатить газ без комиссии можно, зарегистрировавшись в Личном кабинете «Мой Газ», либо без регистрации - на сайте «Газпром межрегионгаз Новосибирск» www.mrg54.ru. Кроме того, оплатить газ можно в офисах, банкоматах, пунктах приема платежей банков, а также через онлайн-сервисы и терминалы самообслуживания, которыми абонент традиционно пользуется.