Коронавирус в Томске, последние новости на 22 декабря 2020 года: оперштаб не подтвердил введение локдауна

Новых противоэпидемических ограничений власть региона вводить не намерена. Фото: из открытых источников

Томский региональный оперштаб по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции в своем официальном канале в мессенджере Telegram опроверг появившиеся в соцсетях сообщения о введении жестких ограничительных мер. Напомним, вчера в соцсетях распространилась информация о серии новых ограничительных мер в Томской области: якобы будут закрыты торговые центры, офисы, фитнес-центры, кинотеатры и другие учреждения. По данным оперштаба, это не соответствует действительности.

22 декабря в Томской области общее число заболевших составило 22 736 человека. За сутки было выявлено 192 новых случая заражения COVID-19.

Из нововыявленных заболевших COVID-19 за последние сутки у 93 - признаки ОРВИ, у 41 пневмония, у 58 инфекция протекает бессимптомно.

Контрольные ПЦР-тесты за минувшие сутки подтвердили выздоровление 227 жителей региона. Общее число исцелившихся от «короны» составляет теперь 18 183, число умерших 206.

В обсерваторе на карантине находится 5 человек.

В коечном фонде, развернутом для лечения зараженных коронавирусом пациентов, свободно 30,4% мест. Коэффициент распространения инфекции не изменился и составляет 0,99.

За сутки было выявлено 192 новых случая заражения COVID-19. Фото: из открытых источников

Напомним, данный показатель ниже единицы, а также наличие более 50% свободного коечного фонда являются ключевыми условиями поэтапного снятия ограничений, введенных режимом повышенной готовности. Данный режим, по решению губернатора, продлен до 31 января. Третьим ключевым фактором является охват тестированием (он должен быть более 110 на 100 тыс. населения), который в Томской области сейчас составляет 486,1.