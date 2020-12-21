Вакцинация от COVID-19: в Томской области прививочная кампания дошла до учителей

В Томской области уже привились 623 медика. Фото: из открытых источников

В нашем регионе идет активная прививочная кампания от COVID-19. Прививки уже начали получать учителя школ, воспитатели детских садов, педагоги учреждений дополнительного образования Томска, преподаватели Сибирского государственного медицинского университета, а также сотрудники образовательных учреждений северных муниципалитетов — Стрежевого и Александровского района, сообщает региональный оперштаб в своем telegram-канале.

— В Томске работают пять прививочных кабинетов: в общеврачебной практике клиник СибГМУ, в межвузовской поликлинике, в поликлиниках № 4 и 10 и в поликлиническом отделении больницы № 3. В районах области вакцинация будет проводиться на базе районных больниц, — комментирует Римма Волошина, начальник отдела медицинской профилактики и департамента здравоохранения Томской области.

Напомним, что вакцинация от коронавируса в Томской области стартовала 11 декабря. В регион поступило 1600 доз отечественной вакцины «Спутник V». Процедура добровольная и предназначена для возрастной категории от 18 до 60 лет.