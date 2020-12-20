Коронавирус в Томске, последние новости на 20 декабря 2020 года: в коечном фонде остается 33,9% свободных мест

Коэффициент распространения инфекции составляет 0,98. Фото: из открытых источников

20 декабря в Томской области общее число заболевших достигло 22 360 человек. За сутки было выявлено 183 новых случаев заражения COVID-19.

Из нововыявленных заболевших COVID-19 за последние сутки у 128 - признаки ОРВИ, у 7 пневмония, у 48 инфекция протекает бессимптомно.

Контрольные ПЦР-тесты за минувшие сутки подтвердили выздоровление 205 жителей региона. Общее число исцелившихся от «короны» составляет теперь 17 746, число умерших не изменилось и составляет 201. В обсерваторе на карантине находится 7 человек.

В коечном фонде, развернутом для лечения зараженных коронавирусом пациентов, свободно 33,9% мест. Коэффициент распространения инфекции со вчерашнего дня не изменился, он составляет 0,98.

Некоторые аналитики предполагают, что регион близок к выходу на плато. Фото: из открытых источников

Напомним, данный показатель ниже единицы, а также наличие более 50% свободного коечного фонда являются ключевыми условиями поэтапного снятия ограничений, введенных режимом повышенной готовности. Данный режим, по решению губернатора, продлен до 31 января. Третьим ключевым фактором является охват тестированием населения (он должен быть более 110 на 100 тыс. населения), который в Томской области сейчас составляет 475,7.

Областной оперативный штаб напоминает: в целях недопущения роста заболеваемости и повторного введения ограничений необходимо строго соблюдать санэпидемтребования, в том числе обязательно использовать средства индивидуальной защиты в общественных местах, в транспорте, торговых центрах, проводить регулярную дезинфекцию помещений. Эти требования обязательные.