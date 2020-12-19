Коронавирус в Томске, последние новости на 19 декабря 2020 года: число заболевших увеличилось на 6 человек и составляет 193

Проверки транспорта на соблюдение масочного режима в регионе проходят периодически. Фото: из открытых источников

19 декабря в Томской области общее число заболевших достигло 22 177 человек. За сутки было выявлено 193 новых случаев заражения COVID-19.

Из нововыявленных заболевших COVID-19 за последние сутки у 138 - признаки ОРВИ, у 2 пневмония, у 53 инфекция протекает бессимптомно.

Контрольные ПЦР-тесты за минувшие сутки подтвердили выздоровление 188 жителей региона. Общее число исцелившихся от «короны» составляет теперь 17 541, умерших 201. В обсерваторе на карантине находится 10 человек.

В коечном фонде, развернутом для лечения зараженных коронавирусом пациентов, свободно 31,9% мест. Коэффициент распространения инфекции составляет 0,98.

Картину суток отражает этот график заболеваемости коронавирусом в Томской области. Фото: из открытых источников

Напомним, данный показатель ниже единицы, а также наличие более 50% свободного коечного фонда являются ключевыми условиями поэтапного снятия ограничений, введенных режимом повышенной готовности. Данный режим, по решению губернатора, продлен до 31 января. Третьим ключевым фактором является охват тестированием населения (он должен быть более 110 на 100 тыс. населения), который в Томской области сейчас составляет 482,3.

Областной оперативный штаб напоминает: в целях недопущения роста заболеваемости и повторного введения ограничений необходимо строго соблюдать санэпидемтребования, в том числе обязательно использовать средства индивидуальной защиты в общественных местах, в транспорте, торговых центрах, проводить регулярную дезинфекцию помещений. Эти требования обязательные.