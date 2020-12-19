Почем тазик оливье: сколько в нынешнем году томичи заплатят за новогодний ужин

В России излюбленный всеми салат оливье существует в несчетном количестве вариаций. Фото: из открытых источников

Новый год – любимый наш праздник, традиция, которой придерживаются в семьях из поколения в поколение. В Томске его всегда отмечали с размахом, припасая всевозможные яства заранее. Но уходящий 2020 год снизил доходы жителей, а продуктовая корзина, наоборот, выросла в цене. Сколько примерно денег потребуется семье из четырех человек на ингредиенты для двух традиционных блюд – оливье и сельди под шубой? А на другие необходимые для стола продукты? Посчитаем вместе с Томскстатом.

Разбираем салаты «поименно»

Все познается в сравнении. Поэтому чтобы не прогадать и не купить втридорога в киоске возле дома продукт, который в магазине за углом продают дешевле, многие хозяйки отправляются в поход по нескольким торговым точкам. И, действительно, находят зеленый горошек за 56 руб. вместо 77 руб. за 400 граммов, кукурузу – за 64 вместо 80 руб.

В целом, по информации Томскстата, в ноябре 2020 года набор продуктов для популярного оливье обходился семье из 4 человек в 320 руб. 90 коп. (в ноябре 2019-го он тянул на 299,57 руб.).

Состав обычный: картошка (10,94 руб. полкило), горошек консервированный (56,05 руб. за 380 г), огурцы консервированные (59 руб. за 400-граммовую банку), морковь (6,28 руб. за 200 г), яйца куриные (25,46 руб. за 4 штуки), колбаса вареная (125,01 руб. за 300 г), майонез (35,93 руб. за 200 г) и лук репчатый (2,23 руб. за 100 г).

Если вместо колбасы класть в салат курицу или мясо, то стоимость готового продукта еще возрастет. Тем более что к празднику продукты, как правило, дорожают, и насколько их стоимость взлетит в концу декабря, нам еще только предстоит узнать. К слову, готовый магазинный салат оливье можно приобрести по цене 60 руб. за 200 граммов.

Накануне Нового года статистики обычно подсчитывают, во сколько обойдется россиянам угощенье. Фото: из открытых источников

Чтобы накрыть щедрый праздничный стол, большинство томичей выбирает продукты заранее. Фото: из открытых источников

На очереди – популярная среди томичей селедка под шубой. Хорошая, крупная и в меру жирная соленая сельдь весом в 200 граммов будет стоить не меньше 30 рублей. Взяв несколько рыбин, можно приготовить еще, к примеру, форшмак – вкусную закуску, куда не нужны свекла и морковка.

В ноябре, чтобы приготовить для 4 человек сельдь под шубой, нужно было купить собственно соленую рыбу (65,14 руб. за 350 г), картофель (8,75

руб. за 400 г), а также 300 г (8,53 руб.), 200 г моркови (6,28 руб.), два куриных яйца (12,73 руб.), 300 г майонеза (53,90 руб.), 100 г лука (2,23 руб).

Как сообщает Томскстат, на этот набор надо было потратить 157 руб. 56 коп. – на 6,38% дороже, чем в ноябре 2019-го (148,11 руб.). Арифметика простая, но дешевле готовый продукт от этого не станет.

«Джентльменский набор»: вкусного понемножку

Безусловно, традиции «культового» новогоднего стола одними салатами не ограничиваются. Даже в условиях денежного дефицита и отсутствия большого числа гостей ввиду пандемии каждому надо купить в дом апельсины или мандарины, сыр и копченую колбаску, сладости, запечь в духовке румяную курочку (лучше бы, конечно, утку или гуся) и, конечно, приобрести шампанское.

Про красную икру, не говоря о черной, скромно умолчим. Та, какую проверило Роскачество, «кусается» в цене, да и любая другая обойдется от 380 руб. за баночку и дороже. По данным Томскстата, килограмм икры лососевых рыб в ноябре 2020 года стоил 4 268,20 руб. (в 2019-м – 3 421,30 руб.). Красная рыба нынче продавалась по 1 739,39 руб. за кило, в прошлом году «вытягивала» на 1 611,38 руб.

Известно, что правильно подобранные ингредиенты – залог вкусного и аппетитного блюда. Фото: из открытых источников

Мысленно наполняем нашу продуктовую тележку. Что получается по приблизительным подсчетам? Курица – 144,36 руб. за килограмм, колбаса сырокопченая – 1 120,80 руб., сыр – 456,20 руб., торт – 530,63 руб. (если печь самим, можно уложиться в меньшую сумму), свежие огурцы – 91,79 руб., помидоры – 128,24 руб., хлеб белый – 90 руб., ржаной – 58,33 руб., апельсины – 132,74 руб., шоколадные конфеты – 530,63 руб. Все это также хза килограмм продукта. Еще баночка рыбных консервов весом в 350 г – 104,10 руб., игристое вино – 369,53 руб. за литр, водка за ту же емкость – 592,15 руб.

Даже если покупать все продукты в небольших количествах, нужно выкроить из семейного бюджета тысяч пять, не меньше. Плюс подарки домочадцам – самое малое, потребуется тысяча рублей, если тратиться только на приятные мелочи.

Федеральный сервис доставки продуктов СберМаркет и сервис для поиска работы и сотрудников «Работа.ру» подсчитали, во сколько в среднем россиянам обойдутся продукты к новогоднему столу. Получилось 5 729 рублей без учета алкоголя. Что ж, по нашим прикидкам, приблизительно так оно и есть.