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Общество

Почем тазик оливье: сколько в нынешнем году томичи заплатят за новогодний ужин

Цены ноября побуждают задуматься о походе по магазинам прямо сейчас
Валерия ЗолотухинаВалерия Золотухина
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В России излюбленный всеми салат оливье существует в несчетном количестве вариаций.

В России излюбленный всеми салат оливье существует в несчетном количестве вариаций.

Фото: из открытых источников

Новый год – любимый наш праздник, традиция, которой придерживаются в семьях из поколения в поколение. В Томске его всегда отмечали с размахом, припасая всевозможные яства заранее. Но уходящий 2020 год снизил доходы жителей, а продуктовая корзина, наоборот, выросла в цене. Сколько примерно денег потребуется семье из четырех человек на ингредиенты для двух традиционных блюд – оливье и сельди под шубой? А на другие необходимые для стола продукты? Посчитаем вместе с Томскстатом.

Разбираем салаты «поименно»

Все познается в сравнении. Поэтому чтобы не прогадать и не купить втридорога в киоске возле дома продукт, который в магазине за углом продают дешевле, многие хозяйки отправляются в поход по нескольким торговым точкам. И, действительно, находят зеленый горошек за 56 руб. вместо 77 руб. за 400 граммов, кукурузу – за 64 вместо 80 руб.

В целом, по информации Томскстата, в ноябре 2020 года набор продуктов для популярного оливье обходился семье из 4 человек в 320 руб. 90 коп. (в ноябре 2019-го он тянул на 299,57 руб.).

Состав обычный: картошка (10,94 руб. полкило), горошек консервированный (56,05 руб. за 380 г), огурцы консервированные (59 руб. за 400-граммовую банку), морковь (6,28 руб. за 200 г), яйца куриные (25,46 руб. за 4 штуки), колбаса вареная (125,01 руб. за 300 г), майонез (35,93 руб. за 200 г) и лук репчатый (2,23 руб. за 100 г).

Если вместо колбасы класть в салат курицу или мясо, то стоимость готового продукта еще возрастет. Тем более что к празднику продукты, как правило, дорожают, и насколько их стоимость взлетит в концу декабря, нам еще только предстоит узнать. К слову, готовый магазинный салат оливье можно приобрести по цене 60 руб. за 200 граммов.

Накануне Нового года статистики обычно подсчитывают, во сколько обойдется россиянам угощенье.

Накануне Нового года статистики обычно подсчитывают, во сколько обойдется россиянам угощенье.

Фото: из открытых источников

Чтобы накрыть щедрый праздничный стол, большинство томичей выбирает продукты заранее.

Чтобы накрыть щедрый праздничный стол, большинство томичей выбирает продукты заранее.

Фото: из открытых источников

На очереди – популярная среди томичей селедка под шубой. Хорошая, крупная и в меру жирная соленая сельдь весом в 200 граммов будет стоить не меньше 30 рублей. Взяв несколько рыбин, можно приготовить еще, к примеру, форшмак – вкусную закуску, куда не нужны свекла и морковка.

В ноябре, чтобы приготовить для 4 человек сельдь под шубой, нужно было купить собственно соленую рыбу (65,14 руб. за 350 г), картофель (8,75

руб. за 400 г), а также 300 г (8,53 руб.), 200 г моркови (6,28 руб.), два куриных яйца (12,73 руб.), 300 г майонеза (53,90 руб.), 100 г лука (2,23 руб).

Как сообщает Томскстат, на этот набор надо было потратить 157 руб. 56 коп. – на 6,38% дороже, чем в ноябре 2019-го (148,11 руб.). Арифметика простая, но дешевле готовый продукт от этого не станет.

«Джентльменский набор»: вкусного понемножку

Безусловно, традиции «культового» новогоднего стола одними салатами не ограничиваются. Даже в условиях денежного дефицита и отсутствия большого числа гостей ввиду пандемии каждому надо купить в дом апельсины или мандарины, сыр и копченую колбаску, сладости, запечь в духовке румяную курочку (лучше бы, конечно, утку или гуся) и, конечно, приобрести шампанское.

Про красную икру, не говоря о черной, скромно умолчим. Та, какую проверило Роскачество, «кусается» в цене, да и любая другая обойдется от 380 руб. за баночку и дороже. По данным Томскстата, килограмм икры лососевых рыб в ноябре 2020 года стоил 4 268,20 руб. (в 2019-м – 3 421,30 руб.). Красная рыба нынче продавалась по 1 739,39 руб. за кило, в прошлом году «вытягивала» на 1 611,38 руб.

Известно, что правильно подобранные ингредиенты – залог вкусного и аппетитного блюда.

Известно, что правильно подобранные ингредиенты – залог вкусного и аппетитного блюда.

Фото: из открытых источников

Мысленно наполняем нашу продуктовую тележку. Что получается по приблизительным подсчетам? Курица – 144,36 руб. за килограмм, колбаса сырокопченая – 1 120,80 руб., сыр – 456,20 руб., торт – 530,63 руб. (если печь самим, можно уложиться в меньшую сумму), свежие огурцы – 91,79 руб., помидоры – 128,24 руб., хлеб белый – 90 руб., ржаной – 58,33 руб., апельсины – 132,74 руб., шоколадные конфеты – 530,63 руб. Все это также хза килограмм продукта. Еще баночка рыбных консервов весом в 350 г – 104,10 руб., игристое вино – 369,53 руб. за литр, водка за ту же емкость – 592,15 руб.

Даже если покупать все продукты в небольших количествах, нужно выкроить из семейного бюджета тысяч пять, не меньше. Плюс подарки домочадцам – самое малое, потребуется тысяча рублей, если тратиться только на приятные мелочи.

Федеральный сервис доставки продуктов СберМаркет и сервис для поиска работы и сотрудников «Работа.ру» подсчитали, во сколько в среднем россиянам обойдутся продукты к новогоднему столу. Получилось 5 729 рублей без учета алкоголя. Что ж, по нашим прикидкам, приблизительно так оно и есть.

Даже простую сельдь под шубой наши соотечественники умудряются сделать праздничной.

Даже простую сельдь под шубой наши соотечественники умудряются сделать праздничной.

Фото: из открытых источников

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