Коронавирус в Томске, последние новости на 18 декабря 2020 года: тесты подтвердили выздоровление 218 жителей

За сутки в регионе зарегистрировано 187 случаев заражения коронавирусом. Фото: Из открытых источников

18 декабря в Томской области общее число заболевших достигло 21 984 человек. За сутки было выявлено 187 новых случаев заражения COVID-19.

Из нововыявленных заболевших COVID-19 за последние сутки у 136 - признаки ОРВИ, у 4 пневмония, у 47 инфекция протекает бессимптомно.

Контрольные ПЦР-тесты за минувшие сутки подтвердили выздоровление 218 жителей региона. Общее число исцелившихся от «короны» составляет теперь 17 353, умерших 201 (в том числе 3 за сутки). В обсерваторе на карантине находится 10 человек.

В коечном фонде, развернутом для лечения зараженных коронавирусом пациентов, свободно 31,7% мест. Коэффициент распространения инфекции составляет 0,97.

Статистика заболеваемости в Томской области выглядит сегодня так. Фото: Из открытых источников

Напомним, данный показатель ниже единицы, а также наличие более 50% свободного коечного фонда являются ключевыми условиями поэтапного снятия ограничений, введенных режимом повышенной готовности. Данный режим, по решению губернатора, продлен до 31 января. Третьим ключевым фактором является охват тестированием населения (он должен быть более 110 на 100 тыс. населения), который в Томской области сейчас составляет 470,5.