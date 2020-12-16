Коронавирус в Томске, последние новости на 16 декабря 2020 года: умерли 4 человека, выздоровели 215

Медики Томска предупреждают: маски на морозе лучше не носить, надевать их надо в помещении. Фото: из открытых источников

16 декабря в Томской области общее число заболевших достигло 21 612 человек. За сутки было выявлено 190 новых случаев заражения COVID-19.

Из нововыявленных заболевших COVID-19 за последние сутки у 85 - признаки ОРВИ, у 24 пневмония, у 81 инфекция протекает бессимптомно.

Контрольные ПЦР-тесты за минувшие сутки подтвердили выздоровление 215 жителей региона. Общее число исцелившихся от «короны» составляет теперь 16 911, умерших 198 (+4 за минувшие сутки). В обсерваторе на карантине находится 7 человек.

В коечном фонде, развернутом для лечения зараженных коронавирусом пациентов, свободно 31,7% мест. Коэффициент распространения инфекции снизился на 0,01 значение и составляет 0,96.

Так выглядит статистика за три последние недели. Фото: из открытых источников

Напомним, данный показатель ниже единицы, а также наличие более 50% свободного коечного фонда являются ключевыми условиями поэтапного снятия ограничений, введенных режимом повышенной готовности. Данный режим, по решению губернатора, продлен до 31 января. Третьим ключевым фактором является охват тестированием населения (он должен быть более 110 на 100 тыс. населения), который в Томской области сейчас составляет 470,9.